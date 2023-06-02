«الأوكرانى للحوار»: العالم سيدخل فى كارثة إذا تدخل الناتو فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه صباح اليوم كان هناك هجمة بعشرة صواريخ تم إسقاطها لكن شظاياها تسببت فى مقتل أكثر من 3 مدنيين منهم سيدة وابنتها، فى مناطق بأحياء كييف العاصمة، بالمقابل أوكرانيا معنية بإشعار الجانب الروسى أن استهداف المدنيين مرفوض، وأيضا وجود هجمات فى العمق الروسى به عدة رسائل سواء كان المتسبب فيه القوات الانفصالية أو المعاضة للنظام الروسى من داخل روسيا أو كان ذلك بدعم وتوجيه من أوكرانيا.

وتابع أن ذلك يوصل رسالة أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أرضها، حيث تدعى أوكرانيا أن هناك اقتحام برى للعمق الروسى، بينما تنفى روسيا ذلك، والضحية دائما بين الجانبين هم المدنيين.