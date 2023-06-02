العالم اليوم - فيديو.. بايدن يتعثّر بكيس رمل ويسقط أرضا خلال حفل عسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 01:20 صباحاً - تعثّر الرئيس الأميركي جو بايدن وسقط أرضا إثر خطاب ألقاه على منصة في حفل تخرّج في أكاديمية سلاح الجو في كولورادو، من دون أن يصاب على ما يبدو بأي أذى.

وألقى بايدن البالغ 80 عاما خطابا خلال حفل تخرّج في الأكاديمية العسكرية، وكان قد صافح للتو خريجا ويهم بالعودة إلى مقعده عندما سقط أرضا.

وسارع عناصر في سلاح الجو لمساعدته في الوقوف مجددا وبدا أنه لم يحتج إلى مزيد من المساعدة.

وعندما وقف، أشار بايدن إلى غرض بدا أنه تعثّر به. وبدا الغرض أشبه بكيس رمل أسود صغير.

بعيد الواقعة أطلق مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت تغريدة جاء فيها "إنه بخير. كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح" الخريجين.

ولاحقا استقل بايدن الطائرة عائدا إلى واشنطن، من دون أن يتوقّف للرد على أسئلة الصحافيين.

وبايدن هو الرئيس الأكبر سنا للولايات المتحدة ويسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات العام 2024. وأكد التقرير الرسمي لطبيبه أنه يتمتع بلياقة بدنية وأنه يمارس التمارين بانتظام.

في نوفمبر 2020، بعيد فوزه بالرئاسة على حساب الرئيس المنتهية ولايته حينذاك دونالد ترامب، تعرّض بايدن خلال ملاعبته كلبا لكسر في القدم.