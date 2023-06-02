الجيش الباكستانى: مقتل جنديين فى هجوم إرهابى

جدة - نرمين السيد - وأصدر جناح الشؤون الإعلامية بالجيش الباكستانى بيانًا قال فيه إن إرهابيين شنوا هجوما على نقطة التفتيش اليوم، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل جنديين. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الجيش إن الجنديين القتيلين "استشهدا وهما يقاتلان بشجاعة ضد الإرهابيين".

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