العالم اليوم - أبرز لحظات عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

انتم الان تتابعون خبر أبرز لحظات عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 03:22 صباحاً - خطف زفاف ولي العهد الأردني الأنظار في العاصمة عمّان التي تراقصت على أنغام أفراح الهاشميين، حيث حظي الحفل باهتمام عالمي كبير وحضره أكثر من 1700 شخص ما بين ملوك ورؤساء وأمراء وشخصيات عربية وعالمية بارزة.

ونقلت وسائل الإعلام المختلفة حول العالم عبر شاشاتها ومواقعها الإلكترونية وصفحاتها عبر السوشل ميديا حفل الزفاف الملكي، ما أسهم بشكل كبير في نقل الثقافة والتقاليد الأردنية في الأفراح الذي التزمت العائلة الملكية في الأردن بأدق تفاصيله.

وبرزت خلال الحفل الملكي لقطات مميزة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، من بينها:

عقد القران

ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

ووصلت الأميرة رجوة خالد السيف يرافقها سمو الأمير هاشم بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت لجدة الملك عبدالله، الملكة زين الشرف.

الموكب الأحمر وبساطة العروسين

بعد الانتهاء من عقد القران غادر الأمير الحسين وعروسته الأميرة رجوة الحسين في مشهد مهيب محاطا بموكب أحمر على متن سيارة كلاسيكية من نوع "رينج روفر"، تعود لجده الملك الحسين، إلى قصر الحسينية. وكانت السيارة ذات اللون الأبيض مزينة بالعلم الخاص بولي العهد والورود البيضاء.

ورافق موكب العروسين أيضا في البداية مجموعة من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف.

وكان العروسان يقفان وسط السيارة ويحييان الآلاف من الأردنيين الواقفين على جنبات الطريق.

حفل الحسينية

لم يكن الاحتفال في قصر الحسينية أقل جمالا وسحرا من حفل عقد القران، فقد تخلله عروض مميزة وتنظيم جميل وساحر للباحات الخارجية من القصر، إضافة إلى العروض والأغاني المتميزة والتي أحياها نجوم وفنانون أردنيون وعرب، أبرزهم عمر العبداللات ومحمد عبده اللذان قدما عملا مشتركا زفا فيه الأمير الحسين وعروسه على أنغام أردنية سعودية عكست ثقافة البلدين.

عرض وتقطيع كعكة الزفاف

وعادة ما تكون الفقرة المتعلقة بالعرض المتضمن تقطيع كعكة الزفاف من أكثر اللحظات تميزا في الأعراس. حيث تخلل حفل زفاف ولي العهد الأردني عرض لتقطيع الكعكة المكونة من سبعة طوابق ومزينة بالورود البنفسجية، وسط أغان وأهازيج وطنية وزغاريد من الحاضرين.

إطلالة ثانية

عند الوصول لآخر الفقرات في الزفاف أطل العاهل الأردني والملكة رانيا العبدالله بإطلالة مختلفة عن سابقتها التي كانت في بداية الحفل، حيث كانت الملكة رانيا ترتدي فستانا أسود تميز بالبساطة، في حين ارتدت في إطلالتها الثانية فستانا مطرزا تميز بطابع رسمي.

كما أطل العروسان كذلك بإطلالة ثانية متميزة عن سابقتها في مراسم عقد القران وحفل الحسينية، حيث كان الأمير الحسين يرتدي بدلة شبيهة بالبدلة التي ارتداها والده في زفافه، وأطلت العروس بفستان أبيض مطرز بالورود، وقفازات طويلة وتاج ألماسي جميل وملفت.

مأدبة العشاء

واختتمت مراسم وفعاليات الزفاف بمأدبة العشاء الملكية التي أقامها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة الزفاف الملكي.