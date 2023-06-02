حلف الناتو ينقل 700 من جنوده إلى هذه الدولة

وذكرت وكالة "آكى" الإيطالية للأنباء أن الأمين العام للحلف أكد فى تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى أوسلو لحضور الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الحلف، الخميس، أن "الناتو يؤيد تماماً المفاوضات بين بلجراد وبريشتينا"، وذلك "على غرار ما يأمل به الاتحاد الأوروبى أيضاً".
وأعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، إصابة 52 شخصا خلال الاشتباكات فى كوسوفو، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وفى وقت سابق من اليوم، أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب فى بلدية زفيكان فى شمال كوسوفو وميتوهيا.
وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح اليوم الإثنين، أمام مبانى الحكومة المحلية فى شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.
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