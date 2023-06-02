مستوطنون يخربون شواهد القبور ويحرقون الحقول فى الضفة

جدة - نرمين السيد - تعرضت قرية "برقة" الواقعة قرب مستوطنة "حومش" فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، لعملية تخريب لشواهد القبور، حيث قام مستوطنون إسرائيليون بتحطيمها فى مساء أمس الخميس.





وقال شهود عيان إن المستوطنين العائدين إلى بؤرة "حومش" بقرار من الاحتلال الإسرائيلى، حطموا عددًا من شواهد القبور، فى استمرار لعدوانهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين. وفى بلدة "قصرة" جنوب المحافظة ذاتها، أضرم مستوطنون النار فى حقول رعوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة منها.

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