الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 660 جنديا و17 مسيرة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر قوات كييف، الأربعاء الماضى، شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرة مُسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.





ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة الأربعاء الماضى، حيث بلغ عدد القتلى نحو 660 جنديًا، وتم تدمير طائرة "سو-25" و17 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى بيان صحفى: "إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسنى ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا ونحو 20 آخرين على محور خيرسون".

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور دونيتسك، تم مقتل حوالى 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، وتخوض وحدات من فيلق الجيش الأول معارك فى منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلى وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكى، وتضمنت خسائر الجيش الأوكرانى دبابة، ومدفعا ذاتى الدفع "أكاتسيا"، ومدفعا ذاتى الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "جراد".

وأشار المتحدث إلى أنه تم تدمير مستودعين للذخيرة فى دونيتسك ومركزى قيادة للوائين أوكرانيين فى دونيتسك وزابوريجيا، وإصابة 103 وحدات مدفعية أوكراينة فى مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية فى 149 منطقة خلال يوم، موضحا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" فى مقاطعة زابوريجيا، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طيار فى مناطق متفرقة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن بلاده ستنتصر فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال بوتين -فى تصريحات صحفية-: " إننى متأكد من أن النصر سيكون حليفنا، وسوف ننتصر ستكون بلادنا هى الضامن للسلام والأمن فى نهاية المطاف هكذا سيكون الأمر لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا".