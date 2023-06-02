تفاصيل أكبر خطة تشغيلية لـ رئاسة الحرمين خلال موسم الحج

جدة - نرمين السيد - وتعتبر هذه الخطة أكبر خطة تشغيلية تنفذها الرئاسة، حيث تركز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية لعام 2024، والتى تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

تهدف الخطة إلى تمكين الحجاج وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى. وشهد الإعلان عن الخطة حضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتحدث "السديس" - فى كلمته الافتتاحية فى الملتقى الإعلامى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - عما أفاء على المملكة العربية السعودية وقيادتها من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والعمل على راحة قاصديه، وتذليل العقبات كافة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين وزائرين، وتسخير جميع الخدمات حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم فى يسر وسهولة، وأمن وطمأنينة.

وأضاف "أن الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام تعد الأكبر فى تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوى، بعد انقشاع جائحة كورونا والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التى هيأتها القيادة السعودية.

وأوضح "السديس" أن هذه الخطة امتداد للنجاحات العظيمة، والإنجازات المديدة، التى سطرتها توجيهات الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، اللذين يتابعان عن كثب كل الخدمات التى تقدم لضيوف الرحمن فى الحرمين الشريفين، تسهيلا لهم وتمكينًا، وتهيئة للبيئة الإيمانية الخاشعة، لتنجم عن هذا الدعم وهذه العناية والرعاية قصص نجاح كبرى تسطر بحروف من نور فى جبين التاريخ.

وأشار إلى أن هذه العناية الكريمة والرعاية الفائقة تجلت فى القفزات النوعية التى شهدتها الخدمات المقدمة فى الحرمين الشريفين، من تفعيل لأحدث التقنيات، وإدخال لآليات الذكاء الاصطناعى، وتسخير للروبوتات الذكية، والتطبيقات الإلكترونية، التى أسهمت فى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك فى الحرمين الشريفين بيسر وسهولة.

وبين أن هذه الخطة هى نتاج عمل عام كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة عطفًا على ما تحقق من إنجازات فى المواسم الماضية، فى تناغم وتكامل مع مختلف الجهات العاملة فى الحرمين الشريفين، وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة المدينة المنورة، وغيرها من الجهات، التى تتكاتف وتتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن مرتكزات الخطة التشغيلية محورها ضيف الرحمن، حيث تهدف خطط الرئاسة وبرامجها ومبادراتها إلى أن تكون تجربة الضيف الكريم حافلة بالمحطات الإثرائية، وزاخرة بكل ما يعينه على أداء المناسك بيسر وسهولة، وثانى المرتكزات تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز والإتقان، كما حرصت الرئاسة على التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، خصوصا العاملة فى الحرمين الشريفين، لمضاعفة الجهود وتأصيل مبدأ التعاون والتآلف وروح الفريق الواحد مع جميع الجهات.

وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تحرص فى خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعى والإنسانى، حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعى، ويُستهدف أن يكون الحرمان الشريفان أكبر مجتمعين تطوعيين فى العالم، إيمانًا فى قدرات شباب المملكة وشاباتها فى خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقًا من القيم الدينية والوطنية فى إظهار الكرم والحفاوة والبشاشة بالأضياف.

وأضاف: "عملت الرئاسة على توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع المواقع التى يمر عليها القاصد الكريم، لتتوزع على ست مناطق رئيسة هي: "الساحات الخارجية، المصليات، صحن المطاف، والرواق السعودى، والمسعى، والروضة الشريفة فى المسجد النبوي"، بالإضافة إلى مرافق الرئاسة التى تشمل المعارض الثابتة والمتنقلة ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والمكتبات وغيرها من مرافق الرئاسة التى نسعى من خلالها إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعميق الأثر الروحانى فى نفوسهم.

وتابع "حرصًا على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام، من خلال تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولة وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعددة بالرواق السعودى، حيث ستستخدم كامل الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف وتخصيصه بالكامل للطائفين من الحجاج، وكذلك كامل الطاقة الاستيعابية لأدوار الطواف فى الرواق السعودى والمسعى.

وبين "السديس" أن الرئاسة تحرص فى خطتها على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى درجات الراحة للقاصد الكريم تيسيرًا وتخفيفًا له، فتم الإعلان عن "185" برنامجا ومبادرة نوعية، سيتم تقديمها فى موسم حج هذا العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، تشمل استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعى ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية فى مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم، كما أعلن عن إطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا فى موسمها الحادى عشر تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

وبين أن الرئاسة استعدت لحج هذا العام بكادر وظيفى هو الأعلى والأكبر فى تاريخها حيث يصل مجموع القوى العاملة فى الحرمين الشريفين إلى 14 ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلًا كاملًا، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم توزيع هذه القوى العاملة إلى ٤ ورديات رئيسة، مع مراعاة الأوقات ذات الكثافة العالية، وأيضًا المناطق التى تحتاج لتواجد أكبر قدر من الموظفين، لا سيما صحن المطاف والرواق السعودى والمسعى والساحات.

وفى مجال التطوع والأعمال الإنسانية، أفاد الرئيس العام أن الرئاسة أتاحت أكثر من 8 آلاف فرصة تطوعية فى الحرمين الشريفين فى 10 مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج، وحرصًا على خدمة كبار السن وذوى الإعاقة، فقد عززت الرئاسة من خدمة العربات وزيادة عدد العربات لتصل إلى 9 الآف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق تنقل، حيث يصل القاصد الكريم، ويجد العربة فى انتظاره.

وأوضح أن الرئاسة حرصت على تزويد الحرمين الشريفين بما يصل إلى 300 ألف مصحف موزعة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، حتى يتسنى للقاصد الكريم تلاوته وقراءته، مع إتاحة عدد من حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، يقوم عليها كوكبة من المدرسين والمحفظين من ذوى المهارة والقدرة، بهدف تحقيق أكثر من 35 ألف ساعة لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة.

وتعزيزًا للدور التوجيهى والإرشادى للحرمين الشريفين، أكد "السديس" أن الرئاسة تقيم سلسلة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء يشارك فيها كوكبة من هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين؛ بواقع 300 ساعة للدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية، وسيتم بث هذه الدروس والمحاضرات على مدار الساعة عبر منصة منارة الحرمين، بمستهدف يصل إلى أكثر من ألف ساعة بث رقمى بعشر لغات عالمية، كما تقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكانى وإجابة السائلين بإحدى وخمسين "51" لغة عالمية من خلال 49 نقطة موزعة فى صحن المطاف والرواق السعودى وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، و23 نقطة لإجابة السائلين فى المسجد النبوى.

وفيما يتعلق بسقيا ماء زمزم المبارك، أشار "السديس" إلى أن الرئاسة تستهدف توزيع ٤٠ مليون لتر من ماء زمزم المبارك فى الحرمين الشريفين، عبر أكثر من 30 ألف نقطة توزيع فى الحافظات والصنابير الموزعة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وأكثر من مليونى عبوة ماء زمزم توزع يوميًا، وتسيير حافلات زمزم لضيوف الرحمن فى عرفة ومزدلفة ومنى.

وضمن جهود الرقمنة وتعزيز التطبيقات الحديثة وأثرها الملموس فى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، أشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة هيأت أكثر من 14 خدمة إلكترونية، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التى تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن، وحرصت الرئاسة على تسخير مواقع التواصل الاجتماعى للإطلال على ضيوف الرحمن والتواصل الفاعل معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية، الأمر الذى نتج عنه سلسلة من الأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، التى تستعرض جهود السعودية فى الحرمين الشريفين، وتسهم فى توعية القاصد الكريم بما يجب عليه وما يجب على المملكة تقديمه له خلال فترة زيارته للحرمين الشريفين، وكذلك سلسلة من المعارض المتنقلة والثابتة والافتراضية التى نسعى من خلالها لإثراء تجربة القاصدين، وتعميق الأثر الروحى لهم خلال رحلتهم التعبد ية.

من جانبه، تحدث وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، خلال إطلاق خطة الرئاسة التشغيلية عن التكامل والتنسيق بين وزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى خدمة ضيوف الرحمن خصوصا مع عودة الأعداد المليونية، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدوا عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.