العالم اليوم - كييف: الدفاعات المضادة تنشط لصد هجمات روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 06:22 صباحاً - قال رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية في رسالتين منفصلتين على تيليغرام إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في رسالة "هناك انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل"، مضيفا أن موجة جديدة من الطائرات المسيرة تتجه نحو المدينة.

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