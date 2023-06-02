العالم اليوم - بـ600 ألف دولار فقط.. قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد!

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 06:22 صباحاً - يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس انجليس في يونيو في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400ألف و600 ألف دولار.

ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو. وقال كودي فريدريك مدير دار جوليانز إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي. ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأميركي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييجو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

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