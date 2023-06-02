اتهام 5 لبنانيين فى حادث الاعتداء على دورية لـ «اليونيفيل»

جدة - نرمين السيد - وجه القاضى فادى صوان، قاضى التحقيق العسكرى الأول بالإنابة، تهمًا لخمسة أشخاص فى قضية اعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".





وقد وقع الاعتداء فى بلدة العاقبية بجنوب لبنان فى 14 ديسمبر الماضى، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة ثلاثة آخرين.

واتُّهِم محمد عياد، الذى يقبع فى السجن على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين هاربين هم على خليفة، وعلى سلمان، وحسين سلمان، ومصطفى سلمان، بتهم تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامى.

أصدر قاضى التحقيق العسكرى مذكرات للبحث والتحرى لكشف هوية باقى المتورطين فى الحادثة وضبطهم وإحضارهم أمام القضاء، معتبرًا أن أفعال المتهمين تنطبق عليها نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبنانى، والتى تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمى أثناء ممارسته الوظيفة أو فى معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن فى المادة 45 منها، أن الجرائم التى ترتكب على قوة "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يطبّق عليها النص ذاته الذى يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة.