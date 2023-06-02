روسيا: حذرنا من عمليات التجسس الواسعة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا أنها حذرت بشكل متكرر من عمليات التجسس الواسعة التى تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشيرة الوزارة إلى وجود أدلة كثيرة تتجلى سنويًا تؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق القانون.





وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان، أمس الخميس- إن: "الولايات المتحدة دولة تضع نفسها فوق القانون، وقد تم تقديم أدلة على المعايير المزدوجة إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، أن الحقائق، التى تم الكشف عنها، تثبت مرة أخرى بشكل مقنع ما حذرت منه موسكو مراراً من استخدام وكالات الاستخبارات الأمريكية شركات تكنولوجيا المعلومات منذ عقود لجمع البيانات عن مستخدمى الإنترنت على نطاق واسع دون علمهم".

وشدد على أنه لا يحق لأى دولة إساءة استخدام قدراتها التكنولوجية فى مجال حساس مثل الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمى الهواتف الذكية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قد أعلن فى وقت سابق اليوم أنه تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها وكالات الاستخبارات الأمريكية تتعلق بإختراق آلاف أجهزة "أيفون"، بما فى ذلك تلك المسجلة لدى السفارات الأجنبية لدى روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أدانت استخدام واشنطن لشبكات تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات ودعت إلى تشكيل آليات تنظيمية عادلة فى المجال الرقمى، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

ومن جانبه، أعلن الكرملين أن استخدام المسؤولين الروس لهواتف آبل محظور وغير مقبول.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إلى أن البعض يواصل استخدام هواتف "آبل" لأغراضهم الشخصية، لافتا إلى أن إمكانية حظر استخدام مثل هذه الهواتف حتى فى الأغراض الشخصية ستعتمد على "توصيات الخدمات الخاصة".