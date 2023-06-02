إصابة طفل فلسطينى ووالده بـ رصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكر الناشط بلال التميمى، أن قوة من جيش الاحتلال نصبت كمينًا عند مدخل البلدة، وطاردت سيارة وأطلقت الرصاص الحى صوبها، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة فى رأسه، فيما تعرض والده لإصابة فى كتفه، أثناء تواجدهما فى منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المقام على مدخل القرية.

وأوضح رئيس مجلس قروى النبى صالح ناجى التميمى، أن الطفل ووالده الجريحين نقلا إلى مدخل مستوطنة "نيفى تسوف" المقامة على أراضى القرية، فيما حضرت مروحية تمهيدًا لنقل الطفل إلى أحد المُستشفيات الإسرائيلية، فيما نقل والده إلى أحد مُستشفيات رام الله.

وبحسب التميمى، فإن قوات الاحتلال تواصل إغلاق البوابة الحديدية التى تنصبها على مدخل القرية منذ ساعات المساء، فيما تواصل اقتحامها لعدة أحياء وتقوم بإطلاق النار بين الحين والآخر على المواطنين الفلسطينيين.