الإمارات تفوز برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - بدأت المنافسة فى هذه الانتخابات فى مدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة 193 دولة وإقليمًا عضوًا فى المنظمة التى تُعتبر الجهة المرجعية الرسمية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا الطقس والمناخ والماء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمس الخميس، أن المرشح الرسمى لدولة الإمارات الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطنى للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوى للأرصاد الجوية، حصل على 98 صوتًا، ليتولى رئاسة المنظمة لمدة أربع سنوات من 2023 إلى 2027 كأول خليجى وعربى من قارة آسيا يتولى المنصب، وسيباشر "المندوس" مهام منصبه الجديد من خلال رئاسة الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة المقرر عقده فى مدينة جنيف خلال يومى 5 و6 يونيو الجارى.

وأعرب "المندوس" عن شكره وتقديره لمجتمع الأرصاد العالمى على ثقتهم فى قدرته على قيادة المنظمة وتنسيق أنشطتها فى هذه المرحلة المهمة التى يواجه فيها العالم العديد من التحديات الناتجة عن التغير المناخى.

وأكد المرشح الرسمى لدولة الإمارات أنه يتطلع إلى دعمهم وتعاونهم المستمر من أجل استكمال مسيرة جهود الرؤساء السابقين نحو إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر لجميع شعوب العالم، وتسريع أنشطة البحث العلمى، وضمان وصول جميع المجتمعات حول العالم إلى بيانات ومعلومات دقيقة حول حالة الطقس والمناخ.

وأشار إلى أنه سيسعى لتحقيق استراتيجية المنظمة الداعمة للأعضاء، من خلال العمل مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية وتوحيد جهودها نحو تعزيز قدرات الدول على مواجهة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات بين جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة الوعى بالعمل المتخصص التى تقوم به المنظمة.

وأكد "المندوس" حرصه على تعزيز الدور الحيوى الذى تقوم به المنظمة فى الدفع بمنظومة الأرصاد العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون الدولى فى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية.

من جانبه، قدم السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف التهنئة لدولة الإمارات وقيادتها على هذا الإنجاز الذى يعكس الدور الرائد للدولة والمكانة المرموقة التى تتمتع بها فى المجتمع الدولى.

وبارك السفير الإماراتى للدكتور عبدالله المندوس الفوز الذى تزامن مع إعلان الدولة 2023 عاما للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بما يشكل فرصة لدولة الإمارات للتأكيد على التزامها المتواصل بقيادة الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات الملحة التى تواجه العالم.

وقال "الجرمن": "نحن على ثقة بأن خبرات وكفاءة ورؤية الدكتور المندوس ستعزز فى توجيه أنشطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى المرحلة المقبلة".

وتتصدر أولويات الدكتور عبدالله المندوس خلال فترة رئاسته للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسريع وتيرة العمل الدولى المتسق لتحقيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع شعوب العالم فى غضون خمس سنوات، والعمل مع أصحاب الشأن الرئيسيين لتحقيق رؤية المنظمة فى تعزيز قدرات الدول على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية والمناخية، من خلال التركيز على منهجية عمل تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل المساهمة فى تفعيل دور رؤساء الاتحادات الإقليمية والمندوبين الدائمين، وتنفيذ مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" وترجمتها على أرض الواقع، واتخاذ خطوات استباقية فى مجال الأمن المائى وأبحاث الطاقة المتجددة، وتطوير أبحاث الحوسبة المناخية عالية الدقة، وتعميق الوعى بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدى المجتمع الدولى.