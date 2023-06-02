رئيس الوزراء الفلسطينى يوجه نداء عاجلا لـ البرلمان البريطانى

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، البرلمان البريطانى فى تصريحاته يوم أمس الخميس، بالضغط على الحكومة البريطانية لتسريع اعترافها بالدولة الفلسطينية، وذلك بهدف المحافظة على حل الدولتين فى ظل تصاعد التطرف والجرائم الإسرائيلية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني.





جاء ذلك خلال استقباله فى مكتبه برام الله، عضو البرلمان البريطانى عن مُقاطعة ويلز، دارين ميلر، وبحث سبل التضامن مع الشعب الفلسطينى، بحضور عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين، نائب رئيس المجلس الوطنى موسى حديد.

وأضاف اشتية، أن إسرائيل بحكومتها المُتطرفة الحالية، وحكوماتها السابقة، عملت بشكل مُمنهج على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، ولا سيما من خلال تهويد القدس، والاستيلاء على الأراضى وضمها، بالإضافة إلى التوسع الاستيطانى، واستمرار عزلها لـ قطاع غزة وعدوانها المتكرر عليه.

وقال اشتية: "نعيش مرحلة حيث لا مبادرة أو مظلة دولية لحل الصراع وتحقيق السلام، ونبذل العديد من الجهود من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية".

وجدد اشتية الدعوة إلى ضرورة توقف المجتمع الدولى عن استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتها.

من جانبه، عبّر ميلر عن إيمانه وإيمان بلاده بحل الدولتين، وأطلع رئيس الوزراء على نشاطاته فيما يخص القضية الفلسطينية والتضامن معها فى بلاده.