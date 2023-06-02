زوجة الرئيس الصينى تطلق حملة خيرية فى إفريقيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - استعدادًا لليوم العالمى للطفولة، أطلقت بنج لى يوان، زوجة الرئيس الصينى شى جين بينج، بالتعاون مع منظمة "السيدات الأوليات الإفريقيات من أجل التنمية"، حملة تحت عنوان "تدفئة قلوب الأطفال: عمل صينى-إفريقى مشترك" لرعاية الأيتام فى القارة الإفريقية.





تهدف هذه الحملة إلى توفير الرعاية الصحية للأطفال الأيتام وتحسين جودة حياتهم. وتأتى هذه المبادرة كجزء من التعاون الثنائى بين الصين والدول الإفريقية فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية.

وذكرت وكالة أنباء الصين أن سفارات صينية أجرت فى دول إفريقية وفرقا طبية صينية عاملة هناك، زيارات للأطفال فى دور أيتام محلية ومؤسسات ذات صلة، حيث قامت بأنشطة مثل إجراء فحوصات طبية مجانية والتبرع بحقائب رعاية.

وأدلت بنج بتصريحات عن النشاط الخيرى مفادها أن الصين صديقة إفريقيا الأبدية وشريكتها المخلصة، مشيرة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ60 لإرسال الحكومة الصينية فرقا طبية إلى إفريقيا ساعدت شعوب الدول الإفريقية بكل نشاط وأصبح أفرادها مبعوثين معنيين بالمضى قدما بالصداقة الصينية - الإفريقية.

وأعربت بنج عن أملها فى أن تنقل هذه الحملة الدفء والرعاية للأطفال، وأن تحسّن صحة ورفاهية الأطفال الأفارقة، وأن تسهم فى بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا فى العصر الجديد.

ولاقت تصريحات بنج استحسانا من جانب مونيكا جينجوس الرئيسة الدورية لمنظمة "السيدات الأوليات الإفريقيات من أجل التنمية" وعقيلة الرئيس الناميبى، وكذلك استحسان أعضاء المنظمة، حيث أعربن عن تقديرهن الكبير لرعاية بنج ودعمها لتنمية قضية المرأة والطفل فى إفريقيا منذ فترة طويلة.

وحضر رؤساء العديد من الدول الإفريقية وعقيلاتهم ومسؤولون بارزون لدى هذه الدول، فعاليات ذات صلة فى بلدانهم، فى جو اتسم بالدفء والمحبة. وقالوا إن الصداقة الحقيقية لا تعرف مسافات، فالصين جارة قريبة رغم أنها تبعد آلاف الأميال.

كما أعربوا عن امتنانهم الصادق للصين نظرا لمساعدتها المتفانية ودعمها القيّم لإفريقيا على مدار فترة طويلة، وعبروا عن تطلعهم إلى كتابة فصل جديد فى الصداقة بين إفريقيا والصين وخلق مستقبل أفضل معا.