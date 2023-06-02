أوكرانيا: إسقاط أكثر من 30 صاروخا ومسيرة روسية خلال ليلة واحدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهى بوبكو قوله "إن تخويف كييف بالهجمات الجوية مستمر.. يهاجم الروس العاصمة دون توقف تقريبا.. فى الأيام الستة الماضية، نفذوا بالفعل ضربات جوية متتالية ضد المدينة، وفى كل مرة يغير الروس أسلحتهم".
وبحسب المسئول العسكرى، تم دمج الهجوم هذه المرة، مع استخدام روسيا للطائرات بدون طيار وصواريخ كروز فى نفس الوقت، ومن المحتمل أن تكون القاذفات الاستراتيجية من طراز "Tu-95MS"، قد أطلقت صواريخ كروز من منطقة بحر قزوين.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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