سلطات خيرسون الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 16 آخرين فى قصف روسى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا إحباط هجوم صاروخى شنته روسيا، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية دمرت أكثر من 30 صاروخًا ومسيرة خلال الليلة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم"، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهى بوبكو: "إن تخويف كييف بالهجمات الجوية مستمر.. يهاجم الروس العاصمة دون توقف تقريبا.. فى الأيام الستة الماضية، نفذوا بالفعل ضربات جوية متتالية ضد المدينة، وفى كل مرة يغير الروس أسلحتهم".
وبحسب المسؤول العسكرى، تم دمج الهجوم هذه المرة، مع استخدام روسيا للطائرات بدون طيار وصواريخ كروز فى نفس الوقت، ومن المحتمل أن تكون القاذفات الاستراتيجية من طراز "Tu-95MS"، قد أطلقت صواريخ كروز من منطقة بحر قزوين.
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