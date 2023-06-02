تايوان: تعقب 10 طائرات عسكرية وسفينتين حربيتين للجيش الصينى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع فى تايوان، اليوم الجمعة، إن قواتها تتعقب 10 طائرات عسكرية وسفينتين حربيتين للجيش الصينى، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وتتصاعد الخطوات الاستفزازية بين أمريكا والصين بشأن تايوان فى الآونة الأخيرة، إذ تكثف الولايات المتحدة دعمها العسكرى لتايوان، وبدأت عقد اتفاقيات لتوسيع التعاون التجارى مع الجزيرة، مؤخرًا، ما يعزز فرص حدوث مواجهات ساخنة بين واشنطن وبكين. قال مكتب المفاوضات التجارية فى تايبيه، إن إعداد المجموعة الأولى من هذه الاتفاقات يأتى فى إطار "مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة فى القرن الحادى والعشرين"، وستوقع فى واشنطن. وتعتبر الصين جزيرة تايوان أحد مقاطعاتها، وترفض أى علاقات أجنبية مباشرة معها، وتتهم الولايات المتحدة بأنها تنتهك مبدأ "الصين الواحدة"، كما تتهمها بدعم المساعى "الانفصالية" فى الجزيرة.

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