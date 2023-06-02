العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى منذ 1990

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى منذ 1990 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 11:18 صباحاً - تمكنت الأسهم اليابانية، الجمعة، من الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أغلق المؤشر نيكي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على رفع سقف الدين وعلى خلفية مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي.

وصعد سهم سوفت بنك غروب 4.3 بالمئة وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم تي اند دي هولدنجز 4.28 بالمئة ليقود أسهم شركات التأمين مع تبدد المخاطر بوقوع كارثة مالية ناتجة عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 بالمئة إلى 2182.70 نقطة.

وأبلغ محافظ بنك اليابان، كازو أويدا المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند اثنين بالمئة.

وارتفع المؤشر نيكي اثنين بالمئة خلال الجلسات الخمس الماضية ليحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا بكثير التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.7 بالمئة. مسجلاً أول نمو في ثلاثة أرباع على أساس فصلي.