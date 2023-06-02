أوكرانيا: تدمير 15 صاروخ بعيد المدى و18 طائرة مسيرة وصد 25 هجوما روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها دمرت 15 صاروخا روسيا بعيد المدى، و18 طائرة مسيرة، الليلة الماضية، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن قواتها صدت 25 هجوما روسيا باتجاه دونيتسك ولوجانسك شرقى البلاد، خلال الساعات الماضية. وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية فى خيرسون مقتل شخص وإصابة 16 آخرين فى قصف روسى.

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