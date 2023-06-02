أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 208 آلاف و910 جنود منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و819 دبابة و7 آلاف و490 من المركبات المدرعة و3 آلاف و501 من النظم المدفعية و575 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و335 من أنظمة الدفاع الجوى و313 طائرة مقاتلة و298 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و267 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 465 من المعدات الخاصة و3 آلاف و137 طائرة مسيرة وإسقاط 1117 من صواريخ كروز".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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