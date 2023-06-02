العالم اليوم - مبعوث الصين: روسيا تقدر جهود بكين لتعزيز السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 12:22 مساءً - قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون منطقة أوراسيا لي هوي، اليوم الجمعة، إن الجانب الروسي يقدر رغبة الصين وجهودها لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال لي في إفادة صحفية عن جولته الأوروبية الشهر الماضي "خطر تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ما زال مرتفعا"، بحسب رويترز. وأضاف "يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة المنشآت النووية" وقال إنه لا يعتقد أن روسيا وأوكرانيا أغلقتا الباب تماما أمام التفاوض من أجل تسوية الأزمة. ماذا قال المبعوث الصيني: موسكو عبرت عن ترحيبها بجهود الصين للوصول إلى حل سلمي لأزمة أوكرانيا.

مخاطر التصعيد بالحرب بين روسيا وأوكرانيا ما زالت مرتفعة.

على كل أطراف أزمة أوكرانيا ضمان أمن المنشآت النووية واتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع.

دفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التفاوض الآن يواجه الكثير من الصعوبات.

لا أعتقد أن أوكرانيا أو روسيا أغلقتا أبواب المفاوضات بشكل نهائي.

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