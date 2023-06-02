العالم اليوم - تكهنات تثبيت الفائدة الأميركية تضغط العملة الخضراء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 12:22 مساءً - يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير، الجمعة، مع توقع المستثمرين أن الفيدرالي الأميركي لن يرفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأميركية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تعليق سقف الدين، وتجنب تخلف كارثي عن السداد، أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

بعض المسؤولين في المركزي الأميركي، ألمحو إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 76.1 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

تحركات الأسعار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير، وسجل في تداولات اليوم انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر، بعد أربعة أيام من التراجع، مسجلا اليوم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 138.89 ين.

واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار الخميس.

وصعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددا في الأسبوع المقبل، ليرتفع اليوم بنسبة 0.68 بالمئة إلى 0.662 دولار وهو أقوى أداء له منذ 24 مايو.