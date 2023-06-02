جدة - نرمين السيد - أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم بيلجورود الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلن حاكم كورسك الروسية، تضرر مبنى نتيجة إسقاط عدة مسيرات أوكرانية. وقالت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية أكملت تشكيل مجموعات لشن هجوم مضاد على زابوريجيا النووية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجلاء 2500 من سكان بيلجورود إلى مراكز إيواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.