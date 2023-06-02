جدة - نرمين السيد - وحثت السفارة الروسية، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، سلطات الولايات المتحدة، على التخلى عن مسارها العدوانى تجاه روسيا، والتخلى عن تصميمها على إلحاق هزيمة استراتيجية بالدولة الروسية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لموسكو من قبل الخارجية الأمريكية بانتهاك المعاهدة لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية للأزمة حول معاهدة ستارت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: تدابير واشنطن فى سياق معاهدة «ستارت» لن تؤثر على موقف موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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