«القاهرة الإخبارية»: جيل بايدن تبدأ زيارة إلى مصر اليوم

جدة - نرمين السيد - وتناقش جيل بايدن، خلال الزيارة، الاستثمارات الأمريكية التى تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.
وتأتى الزيارة ضمن جولة خارجية تستمر أسبوعًا، بدأتها السيدة الأولى الأمريكية من الأردن، حيث حضرت حفل زفاف ولى العهد الأمير حسين بن عبد الله، وتشمل أيضًا المغرب.
وفى هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى الأمريكية، أن الهدف من الزيارة هو الترويج لتحسين أوضاع النساء والشباب فى جميع أنحاء العالم، وذلك بالتركيز بشكل خاص على مجالات التعليم والصحة والتمكين.
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