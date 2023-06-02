الصين: الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة وتايوان ينتهك مبدأ «صين واحدة»

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم، قالت الخارجية الصينية: "نعارض أى شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين تايوان ودول أخرى"، مؤكدة أن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة وتايوان ينتهك مبدأ "صين واحدة".

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