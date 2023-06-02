الكونجرس يوافق على مشروع قانون سقف الدين ويرسله إلى بايدن

وبحسب الوكالة، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب يوم الأربعاء، فى الوقت الذى يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها فى الخامس من يونيو، إذا فشل الكونجرس فى التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائى لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائى، يوم الاثنين المقبل.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادى حتى أول يناير 2025.
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