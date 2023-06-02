العالم اليوم - قفزة بواردات الذهب توسع العجز التجاري التركي 18.8٪ في مايو

انتم الان تتابعون خبر قفزة بواردات الذهب توسع العجز التجاري التركي 18.8٪ في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 02:18 مساءً - ارتفع العجز التجاري في تركيا، بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو، وارتفع 30 بالمئة تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، حسب بيانات نشرتها وزارة التجارة التركية، الجمعة.

وأضافت الوزارة، أن الصادرات ارتفعت بـ 14.4 بالمئة إلى 21.65 مليار دولار في مايو، بينما ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 16 بالمئة إلى 34.31 مليار دولار.

وهبطت واردات تركيا من الطاقة بـ 23.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار في الفترة ذاتها، وارتفعت واردات الذهب 114.1 بالمئة على أساس سنوي إلى ثلاثة مليارات دولار في مايو، مع إقبال الأتراك على المعدن الأصفر لحفظ القيمة مع تراجع الليرة.

وواردات الذهب، التي ساهمت في العجز التجاري العام الماضي، تشهد تراجعا مستمرا منذ يناير، بسبب قيود مفروضة عليها، وعلى الرغم من أن الواردات في مايو جاءت ضعف قيمتها في أبريل، إلا أن قيمتها بقيت دون 5.1 مليار دولار، التي وصلت إليها في يناير من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أيضا، أن العجز التجاري بلغ 56.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة 29.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الصادرات في ذات الفترة بـ 0.2 بالمئة إلى 102.52 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 8.9 بالمئة إلى 158.63 مليار دولار.

وخلال الأسبوع الجاري، أظهر تقرير لرويترز نقلا عن مصادر، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، تراجع بثلاثة مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار، في الأسبوع المنتهي في 26 مايو، مما يظهر مزيدا من الانخفاض، في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف المصرفيون أنه من المتوقع أيضا أن يكون صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، قد تراجع بأكثر من ملياري دولار في الأسبوع نفسه، لينخفض أكثر في المنطقة السلبية إلى مستوى سالب 2.5 مليار دولار.

وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، قد تراجع للمنطقة السالبة في 25 مايو الجاري لأول مرة منذ 2002.