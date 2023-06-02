الصين: استمرار أزمة أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا لسلامة منشآت كييف النووية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن استمرار الأزمة فى أوكرانيا يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة وأمن منشآت كييف النووية، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقبل أسبوع، تفقد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، القوات الروسية فى زابوريجيا، التيى تضم أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، وهى الزيارة التى جاءت بالتزامن مع إعلان كييف أنها أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق. وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، إن "وزير الدفاع فى روسيا الاتحادية الجنرال سيرجى شويجو تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة شرق العسكرية فى منطقة زابوريجيا"، دون تحديد تاريخ الزيارة.

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