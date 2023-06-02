أمريكا تقرر التوقف عن تزويد روسيا بالبيانات التى كفلتها «نيو ستارت»

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة، بما فى ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح تقرير عرضته القناة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكترونى، أن واشنطن ستتوقف أيضًا عن تزويد موسكو بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ التى تُطلق من الغواصات. ولم ينسحب الرئيس الروسى رسميًا من المعاهدة التى تحد من نشر الترسانة النووية الاستراتيجية. وفى 21 فبراير، قال إن روسيا ستعلق مشاركتها فى المعاهدة، مما قوض آخر ركائز التنسيق الأمريكى الروسى فى مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومعاهدة نيو ستارت التى تم توقيعها فى 2010 من المقرر أن ينتهى أمدها الحالى فى 2026. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التى يمكن للبلدين نشرها إذ تنص على أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا و700 قاذفة وصاروخ تطلق من البر والغواصات.

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