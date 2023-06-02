وزير الخارجية الأمريكى: روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الرئيس جو بايدن أكد ضرورة الاستعداد للعدوان الروسى، موضحًا: "روسيا عملت على انتهاك سيادة وسلامة أراضى عدد من الدول مثل أوكرانيا، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة".





وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "وفى عام 2021 عملت روسيا على تعزيز قوتها العسكرية تمهيدا لعمليتها العسكرية الحالية فى أوكرانيا، وعملنا فى الولايات المتحدة على بعض الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الوضع، وقلنا لبوتين إننا مستعدون للبحث عن المخاطر الأمنية وهذا ما كررته لوزير الخارجية سيرجى لافروف".

وتابع، أن بلاده حاولت منع الحرب من الحدوث، حيث تواصلت مع القادة الروسى: "وضعنا مسارين محتملين لموسكو؛ الأول هو المسار الدبلوماسى الذى من الممكن أن يؤدى إلى التعزيز الامنى لأوكرانيا وروسيا ولكل أوروبا، أو المسار الثانى وهو المسار العدائى الذى سيكون له تداعيات خطيرة على الحكومة الروسية".

واستطرد بلينكن قائلاً، إن "الرئيس بايدن قال إننا يجب أن نكون مستعدين، وفى حال اختارت الحرب سنقوم بـ3 أشياء، أولا دعم أوكرانيا، ثانيا، فرض عقوبات صارمة على روسيا، ثالثا، تعزيز قدرات الناتو".