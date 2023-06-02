العالم اليوم - أراض وعقارات وأرصدة وديون.. كم تبلع ثروة أردوغان؟

انتم الان تتابعون خبر أراض وعقارات وأرصدة وديون.. كم تبلع ثروة أردوغان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 03:22 مساءً - قبل يوم من أداء اليمين الدستورية رئيسا لتركيا لولاية ثالثة، نشرت الجريدة الرسمية تقرير الذمة المالية الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان، المقرر أن يستمر في مهامه لمدة 5 أعوام جديدة.

ويستعد رجب طيب أردوغان لأداء اليمين صباح السبت أمام البرلمان، وفي المساء سيعلن التشكيلة الحكومية الجديدة.

ماذا يملك أردوغان؟

قطعة أرض مساحتها 2000 متر، بقيمة 10 آلاف ليرة تركية، في قرية دومان كايا في منطقة قونيسو في ولاية ريزا، مسقط رأسه، منذ عام 1988.

حصتا نصف عقار بقيمة 7 ملايين و695 ألف ليرة تركية في منطقة كيسكلي في أوسكودار في إسطنبول منذ عام 2019.

رصيدا بنكيا في بنك البركة الفرع المركزي، بلغ مليون و346 ألفا و614 ليرة تركية.

رصيدا يبلغ 96 ألفا و723 ليرة في بنك البركة فرع ألتنزادا.

رصيدا بنكيا في "بنك زراعات" يبي 411 ألفا و541 ليرة.

مدان لأخيه مصطفى أردوغان بمبلغ 5 ملايين و390 ألف ليرة.

راتب الرئيس

بحسب صحيفة "دوفار" التركية، فإن الراتب الشهري للرئيس التركي زاد بنسبة 14.4% في عام 2022، فوصل من 88 ألف ليرة إلى 100750 ليرة، كجزء من اقتراح موازنة مقبول سابقًا.

ومن المتوقع أن يرتفع راتب الرئيس إلى 119 ألف ليرة في عام 2023 وإلى 131 ألف ليرة في عام 2024.

النتائج الرسمية للانتخابات

الخميس، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات، النتائج النهائية لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 28 مايو، وحصل فيها أردوغان على 52.18% من الأصوات، مقابل 47.82% لمنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وحسب رئيس المجلس، أحمد ينر، فإن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 84.15%؛ حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم.