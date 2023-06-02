جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، الجيش السودانى: "نحث الوساطة على مواصلة جهودها لإقناع الطرف الآخر، (ميليشيا الدعم السريع)، بتنفيذ مقتضيات الهدنة للعودة إلى التفاوض". وأشار الجيش السودانى، إلى أنه وافق على المشاركة فى محادثات جدة لتيسير النواحى الإنسانية وتخفيف معاناة السودانيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: قدمنا مقترحات للوسطاء فى جدة وفوجئنا بتعليق المفاوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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