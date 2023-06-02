بايدن: موافقة الكونجرس على قانون سقف الدين مكسب كبير للاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس الشيوخ سيرسل مشروع سقف الدين إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن لاعتماده، يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن بايدن وعد باعتماد القانون بأسرع وقت ممكن.
كما وصف الرئيس الأمريكى موافقة مجلسى النواب والشيوخ على القانون بأنه "مكسب كبير لاقتصاد الولايات المتحدة".
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا على مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب يوم الأربعاء، مقابل رفض 36 عضوًا، فى الوقت الذى يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
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