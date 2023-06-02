بريطانيا: على الناتو إجبار أعضائه لزيادة الإنفاق لردع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل، أكدت بريطانيا أن "الخلافات مستمرة بشأن تقديم وعد لأوكرانيا بالانضمام للناتو".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، قد أشار إلى أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يعتبر بلاده عدوًا وذلك وفقًا لوثائقه العملياتية، مؤكدًا أن مشاركة الناتو فى الصراع الأوكرانى تزداد فى الوقت الحالى.
وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية، إنه "تم ذكر روسيا دائمًا فى الوثائق العملياتية لحلف شمال الأطلسى كعدو، ووثائق العمليات تحتوى دائمًا على خطط لمواجهة بلدنا هذا ليس خبرا".
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