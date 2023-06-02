بوتين: الأعداء يحاولون تغيير الوضع داخل روسيا ولن نسمح لهم بذلك

جدة - نرمين السيد - وأكد ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الخميس، أن الغالبية العظمى من الروس تدعم رئيس الدولة فلاديمير بوتين، والعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
وتعليقا على المساعدة التى قدمها المواطنون الروس العاديون للعملية العسكرية الخاصة، قال بيسكوف: "كما نعلم، فإن الغالبية العظمى من الروس تدعم الرئيس بشكل كامل والعملية العسكرية الخاصة وأولئك الأبطال الذين يشاركون فيها".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار متحدث الكرملين، إلى أن ذلك اتضح من خلال المساهمات الرائعة التى قدمها ملايين الأشخاص، سواء بشكل فردى أو عبر قنوات مركزية، مثل الجبهة الشعبية لعموم روسيا أو المنظمات التطوعية الأخرى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لشن حرب عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
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