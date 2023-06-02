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اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين في حملة مداهمات واقتحامات بعدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربيةاعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين في حملة مداهمات واقتحامات بعدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، ان قوات اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بني نعيم شمال الخليل، عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صادرت مركبة من البلدة في أعقاب عملية الاقتحام. وفي نابلس، اعتقل المحرر معن شاعر عقب اقتحام منزله في قرية برقة شمال غرب المحافظة. فيما اعتقل شاب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد مروره على حاجز عسكري على طريق جنين - نابلس قرب مستوطنة شافي شمرون.

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