سوريا تسجل 11 هزة أرضية في 24 ساعة

سوريا تسجل 11 هزة أرضية في 24 ساعةأعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن رصد محطاته 11 هزة أرضية ضعيفة بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون رصد أي خسائر بشرية او مادية.

وذكر المركز وفقاً لوكالة الانباء السورية (سانا) ان الهزات التي سجلت منذ مساء أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم، توزعت بين هزة في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 19 كيلومتراً بقدر 2.2 درجة، وهزة في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 68 كيلومتراً وبقدر 3 درجات.

وأوضح ان من الهزات المسجلة أيضاً، هزة شمال غرب الحسكة بـ 169 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، وهزة جنوب تدمر بـ 69 كيلومتراً بقدر 2.1 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 10 كيلومترات في البحر الأحمر بقدر 1.7 درجة، وهزة في البحر غرب شمال غرب اللاذقية بـ 25 كيلومتراً بقدر 3 درجات، وهزة في البحر غرب اللاذقية بـ 33 كيلومتراً وبقدر 1.8 درجة.

كما سجلت هزة غرب شمال غرب طرطوس بـ 65 كيلومتراً بقدر 1.1 درجة، وهزة شمال لبنان جنوب شرق طرطوس بـ 44 كيلومتراً بقدر 1 درجة، وهزتان في جزيرة قبرص بقدر 1.8 درجة.