زيلينكسى يأمر بإجراء مراجعة لجميع هياكل الدفاع للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها دمرت 15 صاروخا روسيا بعيد المدى، و18 طائرة مسيرة، الليلة الماضية.
كما أشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن قواتها صدت 25 هجوما روسيا باتجاه دونيتسك ولوجانسك شرقى البلاد، خلال الساعات الماضية.
وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية فى خيرسون مقتل شخص وإصابة 16 آخرين فى قصف روسى.
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