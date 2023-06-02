من بينها روسيا.. دول «بريكس» تجدد دعمها للحل الدبلوماسى للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، اليوم الجمعة، تأييدهم للتسوية السلمية للنزاع فى أوكرانيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية البريكس فى كيب تاون، العاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا، التى تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تضم المجموعة دول "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا". وقال البيان المشترك الصادر عن اجتماع "كيب تاون: "أعاد الوزراء التذكير بمواقف دولهم من الوضع فى أوكرانيا وما حولها، وأشادوا بمقترحات الوساطة التى تهدف إلى إيجاد حل سلمى للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية"، بحسب وكالة أنباء "تاس". وأضاف البيان أن الوزراء دعوا أيضًا إلى "التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب"، مشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين. وترأست اجتماع وزراء "بريكس"، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا، ناليدى باندور، وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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