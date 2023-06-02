بالفيديو .. الرئيس بايدن لولي العهد: تمنيت حقا أن أكون معكم اليوم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 2 يونيو 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، وزجته جيل بايدن، الخميس، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.
وقالت جيل بايدن، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأميركية في عمّان على توتير وإلى جانبها زوجها بايدن: "ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدأان حياتكما الجديدة معا نتمنى لكما مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة".
في حين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبا ولي العهد: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم".
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