ما هو العلم الموجود على سيارة زفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 2 يونيو 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- لاحظ العديد من المتابعين للزفاف الملكي الأردني لولي العهد الأردني أن العلم الموجود على سيارة الزفاف مختلف عن العلم الأردني المعتاد.

والعلم الموجود على سيارة الزفاف هو العلم الخاص بولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وكانت الإرادة الملكية السامية الأردنية، بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد صدرت قبل أيام من موعد الزفاف.

ويمثل هذا العلم، بحسب الجريدة الرسمية، الأمير الحسين ولي العهد، ويأتي على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجوم سباعية تلتف حول تاج فضي.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ألوان العلم لها دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون خلافة إسلامية كالآتي:

الحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية لأنه مرتبط تقليديًا بالإسلام والمسلمين عمومًا، وهناك أيضًا الحزمة الحمراء التي تمثل سلالة الهاشميين والثورة العربية الكبرى.

تمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع وتعبر عن وحدة الشعوب العربية. وأما التاج الفضي فيرمز إلى النظام الملكي، ويمثل سمو ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعبر عن توسطه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.

تعليمات استخدامه

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعليمات استعمال العلم الخاص بولي العهد، بمقتضى المادتين 4 و 5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

وتنص التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، على أنه:

يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر إقامته الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً، كما يرفع أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي.

ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

يحظر أن يلامس طرف العلم الأرض أو الماء أو موطئ القدم.

لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة.

لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.

لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج.

لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد.

لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة الأمن الخاص به.

لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية.

لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.

كما تنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي:

أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمينه عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.

أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.

أن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.

في حين تنص المادة 7 من التعليمات على "أنه تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات".

وتنص المادة 8 على أن "يصدر رئيس التشريفات الملكية القرارات اللازمة لتنفيذ".