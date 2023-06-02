متخصص بالشأن الأوكرانى: تراجع وتيرة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور غيث مناف متخصص فى الشأن الأوكرانى، إن الرئيس الأوكرانى ذكر أمس الخميس أهم التطورات التى ستحدث للجانب الأوكرانى، بخصوص إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، وذكر أن هناك الكثير من التحديات التى ستواجه كل الدول الأوروبية الشرقية إذا لم تتعاون فيما بينها للقضاء على الهيمنة الروسية.





وأضاف "مناف"، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى تحدث بصراحة بأن القوات الأوكرانية أكثر جاهزية فى التصدى لكل الهجمات الروسية العدوانية. وتابع متخصص فى الشأن الأوكرانى: "خفت وتيرة بعض الهجمات الصاروخية بعد دخول مقاتلين روس إلى منطقة روسية وهو ما تم ملاحظته فى أوكرانيا على الرغم من دوى صافرات الإنذار مع تحليق 18 صاروخا من نوع كروز ولكن وتيرتها خفيفة جدا ولم يشعر بها المواطنون". وأكد، أن كل الأهداف تم اسقاطها على حسب ما تحدثت به القيادة العسكرية والحاكم العسكرى فى منطقة كييف، ولكن اختلفت الأوضاع فى منطقة خيرسون، حيث تستمر العمليات بين الطرفين مع انسحاب للقوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم وأسفل منطقة زاباروجيا، كما أن المدفعية الروسية والأوكرانية تتبادلا الراشقات، كما جرى استهداف منزل فى منطقة خيرسون وأصيب أحد المواطنين.

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