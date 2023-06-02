القاهرة الإخبارية.. واشنطن تؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مع الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، ذكر متحدث البنتاجون أننا سنواصل السعى لإجراء مباحثات هادفة على مستويات عدة بين القيادتين العسكريتين فى واشنطن وبكين، وأشار إلى أنَّ واشنطن تؤكد ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الجيشين الأمريكى والصينى.

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