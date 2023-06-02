العالم اليوم - تراجع صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا 21% في مايو

انتم الان تتابعون خبر تراجع صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا 21% في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يونيو 2023 07:20 مساءً - تراجعت صادرات روسيا المنقولة بحرا من الديزل وزيت الغاز بنسبة 21 بالمئة في مايو عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي، بحسب رويترز.

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى خمسة ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.

ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير، حول التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وكانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، تراجع الديزل الروسي المنشأ الذي أُرسل إلى تركيا إلى نحو 900 ألف طن في مايو من 1.2 مليون طن في أبريل.

لم يُحدد بعد الميناء الذي سيتم فيه تفريع نحو نصف كمية الشحنات.

وقال أحد التجار إنه سيتم نقل بعض كميات الديزل الروسي من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء مرسين التركي.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ما يقرب من 0.43 مليون طن من الديزل الذي تم تحميله في موانئ روسية على بحر البلطيق توجه إلى البرازيل الشهر الماضي.

وتركيا والبرازيل هما الوجهة الرئيسية لاستقبال صادرات الديزل القادمة من الموانئ الروسية هذا العام. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن تركيا استقبلت 5.2 مليون طن والبرازيل 1.6 مليون طن في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو مقارنة بخمسة ملايين طن و74 ألف طن للبلدين على التوالي في عام 2022 بأكمله.

وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات الديزل الروسي إلى الدول الأفريقية بلغت نحو 0.5 مليون طن في مايو أيار من 0.9 مليون طن في أبريل. وتعد توجو وليبيا وتونس أكبر المستوردين.

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه تم تحميل 325 ألف طن أخرى من الديزل الروسي في مايو من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. ولم تكن الوجهات النهائية معروفة في الغالب، لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن تكون في آسيا أو الشرق الأوسط.