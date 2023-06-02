القاهرة الإخبارية.. اهتمام الصحف العالمية بالانتخابات التركية استثنائى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى التركى محمد زاهد جول رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، إنّ الإقليم يمر باستحقاقات دولية وإقليمية هامة للغاية، وهناك تغيرات حقيقية فى المنطقة، ومن المهم متابعة الأوضاع فى تركيا، وبخاصة أنها لاعب مهم فى المنطقة، وبالتالى كانت المتابعة للانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة استثنائية من الصحافة المحلية والعربية والدولية.





وأضاف «زاهد»، خلال حواره مع الإعلامى منى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فى إطار النظام الرئاسى الذى تُحكم به تركيا فى السنوات الماضية، فإنه لا توجد أهمية كبيرة للوزراء وأسماء الوزراء، فهناك مشكلة اقتصادية تمر بها تركيا منذ 7 سنوات، وكفاءات تولت حقيبة الاقتصاد والمالية خلال السنوات الماضية، لكن المشكلة أن الرئاسة التركية كانت تتدخل فى السياسات الاقتصادية بشكل مباشر". وتابع رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، أن هذه التدخلات اتخذت أشكالا عدة مثل خفض الفائدة وعدم الالتزام بقواعد السوق، لافتا إلى أن محمد شمشك شخصية مهمة ولديها علاقات مباشرة مع صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات الدولية والنقدية العالمية وهو خبير اقتصادى من طراز رفيع وقاد حقيبة المالية فى فترات جيدة وكانت النتائج إيجابية، وبالتالى فإن عودته ستكون أمرا مفرحا للأسواق ورجال الأعمال لتصحيح مسار الاقتصادية التى أنتهجت خلال الفترة الماضية: «لا أعتقد أنه سيقبل منصبا ما دون تعهد بأنه سيستطيع خلق السياسات الاقتصادية التى سيتخذ القرارات فيها، وبالتالى فإن عودتها مهمة لتصحيح المسار».

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