مراسل القاهرة الإخبارية: شلل تام فى حركة القطارات ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشف علاء عبود، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع فى بريطانيا بعد الإضرابات التى شهدتها من سائقى القطارات، موضحًا أن الإضرابات الحالية التى تشهدها إنجلترا هى جزء من سلسلة طويلة من الإضرابات التى تضرب البلاد بين الحين والآخر وتشهد قطاعات مختلفة.





وأضاف "عبود" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ إضرابات عمال السكك الحديدية بدأت منذ يونيو الماضى على خلفية النزاع حول الأجور والأوضاع المعيشية وأوضاع العاملين وظروف عملهم فى عموم البلاد. وأوضح أنَّ الإضرابات موزعة على جنوب شرق وجنوب غرب وشمال إنجلترا"، مشيرا إلى أنَّ 16 شركة وهى الشركات المشغلة لخدمات القطارات والتى يقع النزاع بينها ونقابة سائقى القطارات. وأشار إلى أن النقابة تريد أن يحدث تفاوض مع الشركات المشغلة لخدمات القطارات بما يتناسب والوصول إلى اتفاق يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم، مؤكدًا أن النقابة تريد زيادات تتناسب مع التضخم الذى يتوقع أن يصل إلى 10%، بالإضافة إلى دفع أجور بزيادات بأثر رجعى لمدة 4 أعوام.

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