أستاذ دراسات دولية: مخاوف أوروبية من مبادرة الصين حول أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شامر الشامر، أستاذ الدراسات الدولية، إنَّ المبعوث الصينى للأزمة الأوكرانية أكد أن هناك رغبة لدى موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا يعنى أنه لا يريد أن يقول بشكل مباشر إن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى لا ترغب فى التوصل للسلام فى كييف.





وأكد أستاذ الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف أوروبية حول المبادرة الصينية، التى تدعو لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا دون خروج الجيش الروسى من كييف، لأنهم يعلمون أن بكين ليست طرفا محايدًا فى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا فهى تخشى كثيراً على وضعها الدولى وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة وكان موقف بكين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية واضحًا جليًا، حيث أدانت من قبل الهجوم الروسى على أوكرانيا، وفى الوقت ذاته تفهمت المبررات الروسية فى هذا الهجوم، والمتمثلة فى اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية.

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